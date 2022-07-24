رئيس الوزراء السورى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائى مع الصين

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بين بلاده والصين فى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وزيادة التبادل التجارى، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة وتشجيع قطاع الأعمال فى البلدين على إقامة مشروعات استثمارية، وكذلك أهمية الاستفادة من موقع سوريا الجغرافى ودورها الحضارى فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروع (الحزام والطريق).





وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء عرنوس، اليوم الأحد، مع السفير الصينى لدى سوريا فنغ بياو بمناسبة انتهاء عمله، حيث أعرب عرنوس عن التقدير لموقف الصين فى المحافل الدولية دفاعا عن حقوق الشعوب واستقلالها وسيادة دولها وقرارها الوطنى، وكذلك الدعم الذى تقدمه للشعب السورى فى المجالات الصحية والإغاثية والنقل والاتصالات وغيرها، منوها بالعلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتنسيق فى العديد من القضايا التى تهم البلدين والشعبين.

ومن جهته، أكد سفير الصين مواصلة العمل على دفع علاقات الصداقة السورية الصينية إلى الأمام، معربا عن ثقته بأن الشعب السورى سيتغلب على كل الصعوبات وسيعيد الاستقرار والحياة الطبيعية إلى كامل الأراضى السورية.

ونوه بالتطور الذى شهدته العلاقات بين البلدين فى المجالات كافة، وتوقيع العديد من الوثائق ضمن مشروع (الحزام والطريق)، مجددا استعداد بلاده للمشاركة الكاملة بإعادة الإعمار والبناء فى سوريا، وفى عملية التنمية الاقتصادية فيها.