نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مباراة الأمن الوطني 2022 بالمغرب وشروط وموعد التقديم بطلبات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث حول كيفية التسجيل في مباراة الأمن الوطني 2022 من أجل ان يتمكنوا من التقديم في مباراة الأمن الوطني، وذلك من خلال المديرية العامة للأمن الوطني الذي تتبع لوزارة الداخلية بالمملكة المغربية، وذلك وفقًا للشروط المحددة من قبل المديرية والوثائق اللازمة حول هذا الموضوع، لذلك سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

التسجيل في مباراة الأمن الوطني 2022

تم الاعلان من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بدولة المغرب عن توظيف عدد 5856 منصب للشباب بالمملكة المغربية الذين حصلوا على شهادة البكالوريا، وما فوقها لإمكانية التسجيل في أسلاك الشرطة المغربية، حيث توزع الأدوار على حسب التخصصات التي تعرض، كما يتم التسجيل وفقًا لاتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية، ثم متابعة التسجيل من خلال هذا “ الرابط “.

الدخول إلى التخصصات، وهي حارس الأمن سلم 5، بعدد 3838 منصب. مفتش الشرطة سلم 6 عدد 1450 منصب. ضابط الأمن سلم 8 عدد 80 منصب. إضافة إلى ذلك ضابط شرطة سلم 8 عدد 420 منصب. كذلك عميد الشرطة سلم 10 عدد 68 منصب.



شروط التقديم في مباراة الأمن الوطني concours dgsn gov ma

تم وضع شروط خاصة بالتقديم في concours dgsn gov ma، والشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ولا يتجاوز عن 30 عامًا، وذلك بالنسبة لضباط الأمن.

كما يجب أن يتوافر الطول نسبة إلى 1,73 مار للذكور، 1,67 متر للفتيات.

أيضًا يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة البكالوريا، أو شهادة يكون معترف بها وفقًا للمقتضيات التنظيمية المتعارف عليها بالمملكة المغربية.

أما بالنسبة للشروط اللازمة لوظيفة مفتش الشرطة

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

أن يتوفر الطول نسبة إلى 1,73 متر للذكور، أيضًا 1,67 متر للفتيات.

أن يستوفي الطالب فصلين دراسيين على الأقل من الدراسات الجامعية العامة، أو الدراسات الجامعية المهنية، أو ما يعادلها تبعًا للمقتضيات العامة.

مواعيد التسجيل في مباراة الأمن الوطني 2022

تم الاعلان من قبل الأمن الوطني للشرطة عن بدء موعد التسجيل، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 يوليو لعام 2022 ميلادية على أن يستمر التقديم بشكل إلكتروني وعبر موقع التسجيل حتي يوم الثاني من شهر اغسطس المقبل 2022.