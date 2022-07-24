نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إيداع الراتب.. المالية تُذكر بـ سلم رواتب الموظفين العام 1443 مع البدلات بمستوياته الـ 15 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حكومة السعودية بالتعاون مع وزارة المالية قامت بالإعلان عن معايير تساهم في رفع نسبة الشفافية بالتعامل، وكشفت عن الرواتب التي يحصل عليها الموظفين بقطاعات الدولة الخاصة أو العامة، ولذلك بدأ الكثير في التساؤل عن هذه الرواتب والبحث عن سلم رواتب الموظفين العام مع البدلات وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال هذا المقال.

سلم رواتب الموظفين العام 1443 مع البدلات

إن الجهة المنظمة لعمل الأشخاص الموظفين بمؤسسات القطاعات الحكومية اقترحت جداول بها سلالم رواتب الموظفين بجميع القطاعات علماً بأن سلم الراتب يتواجد به 15 رتبة، وإليكم السلم وهو كالآتي:

متى تصرف رواتب الموظفين

إن الموظفين تصرف لهم الرواتب بيوم محدد في كل شهر وهو اليوم رقم 27، ويمكن أن يتأخر الراتب يوماً أو يتم تقديمه يوم إن صادف موعد الصرف عطلة نهاية الأسبوع، فأحياناً يكون موعد الصرف الجمعة فهنا تتم عملية التقديم، أما إن صادف السبت الراتب يتم تأخيره ليوم الأحد.

سلم علاوة الموظفين بالسعودية

إن العلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظفين تكون مختلفة وفقاً للرتبة التي يشغلها الشخص، وإليكم العلاوات وهي كالآتي:

بالنسبة للرتبة الأولى العلاوة تكون 135 ريال.

بالنسبة لعلاوة الرتبة الثانية هي 165 ريال.

أما المرتبة الثالثة العلاوة

بالمرتبة الرابعة 230 ريال.

المرتبة الخامسة 265 ريال.

بالنسبة للمرتبة السادسة 305 ريال.

المرتبة السابعة 365 ريال.

المرتبة الثامنة 415 ريال.

المرتبة التاسعة 470 ريال.

أما المرتبة العاشرة 510 ريال.

والمرتبة الحادية عشر 530 ريال.

المرتبة الثانية عشر العلاوة 570 ريال.

المرتبة الثالثة عشر 605 ريال.

علاوة المرتبة الرابع عشر 700 ريال.

أما عن المرتبة الخامسة عشر 865 ريال.

حالات لا يحق لهم الترقية بالوظيفة

طبقاً للقواعد الخاصة بالخدمة المدنية السعودية فهناك بعضاً من الصفات إن تواجدت بالموظف لا يتم ترقيته ولا يكون من حقه ذلك، وإليكم الحالات وهي كالآتي: