نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الفوري العقاري وقرض السيارات دعماً للمواطن الشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية وهو يوفر التمويل الشخصي الفوري والعقاري وقرض السيارات والكثير من برامج التمويل كما يقدم مصرف الراجحي العديد من الدعم للعملاء التي تناسب احتياجات المواطنين والوافدين، وسوف نوضح في هذا المقال برامج التمويل العقاري والنقدي وتمويل السيارات المُقدمة من مصرف الراجحي إلى جانب الأوراق والشروط التي يجب توافرها لدى مقدم طلبات الدعم ونوضح رابط التقديم حيث يقدم المصرف دعماً مالياً يصل إلى مبلغ 2 مليون ريال سعودي، وتتميز جميع البرامج بكونها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم التقديم على طلب التمويل في وقت قصير يصل إلى بضع دقائق.

التمويل العقاري الفوري من مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم تمويل فوري للعقارات فإذا كان المواطن السعودي يرغب في شراء عقار جديد أو التعامل في العقارات الاستثمارية أو شراء الأراضي فسوف يجد ما يريده لدى برامج التمويل العقاري للراجحي، وجميع برامج التمويل تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ضمن المملكة العربية السعودية ويتم الرد على طلبات التمويل خلال 10 أيام، أما بالنسبة لقائمة برامج التمويل العقاري فهي برنامج شراء منزل، برنامج شراء الأراضي، التمويل بضمان العقار، الاستثمار العقاري، تمويل عقاري وشخصي، التمويل المعجل والمدعوم، برنامج حماية الممتلكات.

أهم شروط التمويل الشخصي من الراجحي

يجب توافر بعض الشروط لدى مقدم طلب التمويل من مصرف الراجحي حتي يستطيع الحصول على التمويل الشخصي وتتلخص في الآتي:

التمويل الشخصي متاح للمواطنين السعوديين فقط والمقيمين داخل المملكة السعودية.

ألا يزيد عمر مُقدم طلب التمويل عن 60 عاماً للموظف و 70 عاماً للمتقاعد في تاريخ آخر سداد.

راتب المواطن السعودي العامل لا يقل عن 2000 ريال والمتقاعد عن 1900 ريال.

أن يكون راتب المتقدم الوافد 5000 ريال سعودي على الأقل.

تقديم تعريف وتثبيت الراتب برفقة نموذج طلب التمويل.

تمويل مصرف الراجحي للمواطن بضمان العقار

تمويل الراجحي بضمان العقار هي من أهم الخدمات التمويلية المتاحة للمواطنين السعوديين فقط، كما يجب أخذ الدخول الأخرى في الاعتبار حتى يصبح الحد التمويلي 50% من قيمة الدخول بحدٍ أقصى، يمكن تقديم تمويل يصل إلى 70% من قيمة العقارات و 60% من قيمة الأراضي، على أن لا يقل الراتب في القطاعات الحكومية عن 5000 ريال وفي القطاعات الخاصة عن 7500 ريال سعودي، أيضاً تبدأ القيمة التمويلية من 50 ألف ريال وحتى 3 ملايين ريال بحد أقصى لأصحاب الرواتب الثابتة والوحدات السكنية.

قرض السيارات الفوري من الراجحي

يمكن للمواطن السعودي الحصول على قرض السيارة أو تمويل السيارات التي تريدها من خلال التقسيط أو الإيجار التمليكي، حيث يقدم الراجحي الكثير من برامج التمويل التي تناسب الجميع كما يوجد 11 معرض للسيارات منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية ونوضح لكم برامج التمويل للسيارات من مصرف الراجحي التالية:

عروض ومكافآت مصرف الراجحي على السيارات.

التأمين على السيارة الخاصة.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات.

تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

خطوات التقديم على طلب تمويل من مصرف الراجحي

يجب اتباع بعض الخطوات اللازمة عن طريق الموقع الرسمي مصرف الراجحي السعودي للحصول على التمويل المطلوب وتلك الخطوات الآتية: