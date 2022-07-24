رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وخطوات استخراج الدرجات برقم الجلوس عبر موقع result.esudan

رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، كلمة تصدرت قوائم البحث بشكل مرتفع خلال الساعات القليلة الماضية من الطلاب في دولة الخير م بحثا عن نتايج شهادة الأساس في ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوسخاثة من بعد إنتهاء الطلاب من الامتحانات ةفب مايو الماضي ومن هذا التوقيت وقد قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الخرطوم بالعمل على تصحيح اوراق الطلاب والعمل على التدقيق جيدا لكي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات بدون اي ظلم وجدير بالذكر أن هذه المرحلة هامة للغاية كونها هي التي ترهل الطلاب إلى المرحلة الثانوية السودانية وجدير بالذكر أن وصل عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات قد بلغ عددهم حوالي 237 ألف طالب ونجد هذا كان على مستوى عدد 1221 لجنة امتحانية داخل دولة الخرطوم وقد التزمت المدارس المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وكما تعودتم من موقعنا ثقفني نوفر لكم كافة التفاصيل عن كل ما يخص نتائج الطلاب والطالبات في جميع الدول العربية وليس دولة الخرطوم فقط وفي السطور القادمة نوضح لكم كافة التفاصيل.

موعد شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

أعزائي طلاب وطالبات مرحلة الأساس في ولاية الخرطوم نود أن نوضح لكم النتائج قد تم الإعلان عنها بالفعل صباح اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يوليو للعام الحالي 2022 وهذا كان في مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم السودانية ،وقد تم الإعلان كذلك عن أسماء العشرة الأوائل على جمهورية الخرطوم وتم اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية وقد صرح وزير التربية والتعليم أن هذه الفترة كانت صعبة على كلا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ولكنها مرن بسلام والآن النتائج متاحة في جميع ولايات السودان ومن خلال موقع الوزارة يمكن للمواطنين البحث عن نتيجة شهادة الأساس ، حيث تم استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 في جميع المراحل والولايات من خلال الرابط التالي

رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس

يمكن أتباع الخطوات الأساسية التالية على نتائج شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022: