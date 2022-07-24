نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتابعها مع قراء موقعنا وكافة الراغبين في إجراء الاستعلام الإلكترونيعن النتائج من خلال رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس ومعرفة النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية حيث نتابع عن كثب كافة أخبار نتائج الامتحانات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال هذا التقرير المفصل، فمنذ أن انتهى طلاب اليمن بالصف التاسع الأساسي من امتحانات العام في يونيو المنصرم، وانتهوا في منتصف يوليو، ومن فورهم بدأ القائمين على أعمال التصحيح عملهم، وكذلك أعمال المراجعة والرصد، حيث أغلب الطلاب يبحثون عن نتائج التاسع في اليمن 2022 برقم الجلوس بعد اتمامهم اختبارات نهاية العام؛ ولذلك فهم يبحثون عن روابط للحصول من خلالها على النتيجة عند ظهورها.

نتائج التاسع اليمن 2022 برقم الجلوس

صرحت مصادر موثوقة وزارة التعليم اليمنية أنه جاري حاليًا القيام بأعمال تصحيح الامتحانات وقد شارفت على الانتهاء، وسوف يتم نشرها قريبًا جدًا، وقد أشارت الجهات المسئولة بأن لجان التصحيح والفرز والرصد والتدقيق والمراجعة يجري بها العمل حاليًا على قدمٍ وساق، وسوف يتم الإعلان عن أوائل الجمهورية العشرة قبل إعلان نتائج باقي الطلاب، وقد أكدت نفس المصادر أن الاختبارات الخاصة بالصف التاسع باليمن قد تمت تحت اجراءات مشددة تجاه فيروس كورونا والتزام شديد بكافة تعليمات الوقاية والأمان الطبية المتبعة عالميًا.

تصحيح أوراق اختبار نتائج التاسع

وقد قامت وزارة التعليم بإعلان نسبة نجاح الطلاب للمرحلة الأولى؛ حيث بلغت 80.64٪ تقريبًا، وقد نوه المسئولون بالوزارة عن رضاهم عن نسبة النجاح لهذا العام؛ حيث أنها قريبة بنسب النجاح للأعوام الأخيرة الماضية، وذلك على الرغم من ظروف كورونا وتأثيرها على انتظام الدراسة بالعام الدراسي وحضور الطلاب وانتظامهم، وقد بلغت أعداد الحضور في امتحانات الصف التاسع نحو 243510 طالبًا، وقد تغيب عن أداء الاختبارات حوالي 11000 طالب تقريباً حيث يبلغ إجمالي الطلاب المسجلين بالصف حوالي 243608 طالبًا تقريباً.

رابط نتائج الصف التاسع باليمن 2022

للاطلاع على نتيجة طالب بالصف التاسع بجمهورية اليمن لعام 2022 يجب اتباع هذه الخطوات:

يدخل الطالب أو ولي أمره على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ومتابعة الخطوات..

يقوم بعد ذلك الطالب بالنقر على رمز “استعلام عن النتائج”.

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في الخانة المخصصة لذلك، وأن يتأكد من صحته.

يختار الطالب القسم الذي يتبعه، أي يختار “تعليم أساسي”.

وبعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على أمر “بحث” لعرض نتيجته على الشاشة.

وهنا سيحصل الطالب فورًا على كشف بكل الدرجات التي حصل عليها بمختلف مواد الدراسة.

ويمكن متابعة أخبار النتائج ومواعيد إعلانها على موقع الوزارة، بعد أن زادت مرات البحث عن نتائج التاسع في اليمن 2022 برقم الجلوس بآخر يومين بالمقارنة مع ما سبقهما من أيام منذ انتهاء الاختبارات، ويعتبر ذلك طبيعيًا مع اقتراب ظهور النتيجة بحسب تصريحات المسئولين بوزارة التعليم باليمن.