نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس للعام الدراسي 2022 وخطوات استخراج النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقترب نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 من إعلانها رسمياً وذلك من خلال مؤسسة الأزهر الشريف، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ومنذ بدء أعمال التصحيح يوم السبت 16 يوليو يزور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية 16 مركزًا تجري فيها عملية التصحيح يوميًا، مع الاهتمام بالتصحيح والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن حتى يتم الإعلان عنها من قبل بوابة الأزهر الشريف، أنهى طلاب الثانوية الأزهرية الامتحان يوم الخميس الموافق 7 يوليو، بعد أن اجتاز ما يقرب من 139 ألف طالب الامتحان في مختلف الأقسام، حيث بلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 91.392 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية 46648 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في معاهد البحوث الإسلامية 539 طالبًا.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

قال الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية إنه لما تعتزم الدولة في جميع إجراءات الدولة هذا العام، سيتم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

هناك خمس خطوات يجب على الطلاب اتباعها للحصول على النتائج:

• أولاً اضغط على أيقونة نتائج الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

• حدد نتيجة الامتحان.

• أدخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

• اضغط على تحدي الشعبة.

• واضغط على زر الاستعلام للقيام بذلك.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وفي هذا الصدد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء العام الدراسي الجديد في 24 سبتمبر بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وأن يكون الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الازهرية نهاية يوليو، كما تم الإعلان عن موعد إعلان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية يوم 20 أغسطس، وقالت مصادر في تصريح لوسائل إعلام مصرية محلية، إن نتائج الثانوية الأزهرية 2022 في ثانوية الأزهر أفضل من العام السابق، وأكمل حديثه قائلاً إن أعمال التصحيح تمت وفقا لتعليمات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الذى أكد بدورده على إعطاء كل طالب حقه فى الدرجات، وأكد أنه سيصادق على النتائج إما الخميس 28 يوليو أو السبت 30 يوليو أو الأحد 31 يوليو، كما سيتم تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وسيتم منحهم هدايا قيمة بسبب تفوقهم.