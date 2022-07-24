نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للنتائج في المقال التالي
بعد أن أنهى الطلاب في جمهورية مصر العربية أداء كافة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة يزداد الآن التساؤل والبحث عبر شبكات الانترنت عن الموعد المحدد أو المتوقع لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، ويترصد الطلاب في جميع محافظات الجمهورية الموعد النهائي لظهورها، وكذلك الاعلان عن الموعد المحدد الذي سوف يبدأ فيه العام الدراسي الجديد.
نتيجة الثانوية العامة في مصر2022
أيام معدودة تفصلنا حاليا عن الظهور الرسمي لنتائج طلاب الثانوي العام في مصر بعد انتهاء الامتحانات بشكل رسمي في جميع المدارس وبدء عمليات التصحيح والرصد المكثفة في جميع المحافظات للثانوية العامة لعام 2022، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن الموعد الرسمي لنتائج الثانوية العامة حيث أعلن الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم في مصر، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة الرسمي والنهائي سوف يتم في أول شهر أغسطس المقبل من العام الحالي بمشيئة الله تعالى.
الخطوات الكاملة للتسجيل والاستعلام عن النتائج
لمعرفة الخطوات الكاملة لتسجيل الدخول لمواقع الوزارة والاستعلام عن نتائج الثنوية العامة للعام الحالي 2022 يرجى قراءة هذه الفقرة واتباع الارشادات بكل دقة كما يتاح الان لطلبة الثانوية العامة أن يسجلوا كل بياناتهم بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لسهولة الوصول للنتيجة بشكل دقيق وسريع ورسمي، لمعرفة نتيجتهم بالثانوية العامة 2022، للدور الأول فور إعلانها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.
ونقدم لكم في هذا المقال الخطوات الآتية لتسجيل كل البيانات للوصول للنتيجة وذلك للتخصصات في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وهي كالآتي:
- في البداية يتم تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة فور ان يتم اعلان النتيجة بشكل رسمي.
- قم بادخال الاسم الكامل بالشكل الرباعي كاملا.
- ثم بعد ذلك قم بادخال رقم الجلوس في الخانة المطلوبة.
- يجب اختار وتحديد الشعبة المطلوبة قبل عمل البحث لسهولة الوصول للاسم المطلوب.
- اختر المحافظة المقيم بها أو التابع لها الطالب أو المدرسة التي ينتمي إليها.
- قم بادخال البريد الإلكتروني الخاص بك بدقة.
- يطالبك الموقع كذلك بادخال رقم التليفون الخاص بك الى بيانات الخانات المطلوبة لتسهيل الوصول إليك وتحديد الهوية بدقة أكبر والتأكد من هوية من يكشف عن المعلومات، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يمكن للطالب مقارنة نتيجته مع التنسيق الحالي ومعرفة الكليات المتاحة بالنسبة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للنتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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