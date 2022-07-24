رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للنتائج

بعد أن أنهى الطلاب في جمهورية مصر العربية أداء كافة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة يزداد الآن التساؤل والبحث عبر شبكات الانترنت عن الموعد المحدد أو المتوقع لظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، ويترصد الطلاب في جميع محافظات الجمهورية الموعد النهائي لظهورها، وكذلك الاعلان عن الموعد المحدد الذي سوف يبدأ فيه العام الدراسي الجديد.

نتيجة الثانوية العامة في مصر2022

أيام معدودة تفصلنا حاليا عن الظهور الرسمي لنتائج طلاب الثانوي العام في مصر بعد انتهاء الامتحانات بشكل رسمي في جميع المدارس وبدء عمليات التصحيح والرصد المكثفة في جميع المحافظات للثانوية العامة لعام 2022، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن الموعد الرسمي لنتائج الثانوية العامة حيث أعلن الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم في مصر، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة الرسمي والنهائي سوف يتم في أول شهر أغسطس المقبل من العام الحالي بمشيئة الله تعالى.

الخطوات الكاملة للتسجيل والاستعلام عن النتائج

لمعرفة الخطوات الكاملة لتسجيل الدخول لمواقع الوزارة والاستعلام عن نتائج الثنوية العامة للعام الحالي 2022 يرجى قراءة هذه الفقرة واتباع الارشادات بكل دقة كما يتاح الان لطلبة الثانوية العامة أن يسجلوا كل بياناتهم بالكامل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لسهولة الوصول للنتيجة بشكل دقيق وسريع ورسمي، لمعرفة نتيجتهم بالثانوية العامة 2022، للدور الأول فور إعلانها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

ونقدم لكم في هذا المقال الخطوات الآتية لتسجيل كل البيانات للوصول للنتيجة وذلك للتخصصات في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية، وهي كالآتي: