مقتل عائلة أمريكية إثر إطلاق نار فى حديقة بولاية أيوا

وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت وزارة السلامة العامة بولاية أيوا، إن عائلة أمريكية تعرضت لإطلاق نار أثناء تخييمهم فى حديقة بالولاية، موضحة أن القتلى هم: الأب والأم وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، حيث تم العثور على جثثهم داخل خيمتهم صباح يوم الجمعة الماضى.
وبحسب الوكالة، أكدت السلطات هوية المسلح الذى أطلق النار، وهو أنتونى شيروين، البالغ من العمر 23 عامًا، والذى عثر عليه ميتًا فى منطقة غابات بالمتنزه، ومصابًا بطلق نارى أيضًا.
وقال ميتش مورتفيدت، مساعد مدير قسم التحقيقات بإدارة السلامة العامة، إن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولاً، حيث أدت عمليات القتل إلى إخلاء الحديقة وموقع التخييم ومعسكر الأطفال الصيفى هناك.
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