ثوران بركان فى جزيرة كيوشو اليابانية

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، ثوران بركان ساكوراجيما على جزيرة كيوشو غرب اليابان، حيث تساقطت أحجار بركانية على بعد 2.5 كيلومتر من البركان، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار جراء ثورانه.





وحسبما نقلت "رويترز" الإخبارية، قالت هيئة الأرصاد اليابانية، إن درجة التحذير من ثورة البركان ارتفعت إلى 5 درجات، وهو أعلى مستوى من التحذير، فيما نصحت السلطات سكان بعض المناطق بالإخلاء على الفور. وبحسب "رويترز"، فإن بركان ساكوراجيما هو أحد أكثر براكين اليابان نشاطًا، إذ يثور بشكل متكرر وبمستويات متنوعة، كان أحدها فى 2019، عندما نفث البركان رمادًا بارتفاع 5.5 كيلومترات.

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