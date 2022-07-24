الأمن العراقى يطيح بإرهابيين حاولا دخول نينوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان، أنه "تأكيدًا ليقظتها ومتابعتها المستمرة لتحركات العناصر الإرهابية، وتقاطع المعلومات بشأنهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضاف البيان أنه "استنادًا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16، والتى أكدت وجود محاولة لاثنين من العناصر الإرهابية للدخول الى محافظة نينوى بقصد الإخلال بالأمن المثالى للمحافظة".

وتابعت الخلية أنه "على ضوء ذلك، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة الثالث تم نصب كمين محكم لهما فى سيطرة الشهيد سبهان (مدخل محافظة نينوى) والإطاحة بهما"، موضحة أنهما من "العناصر التى تقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بمعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث جرى تسليمهما لجهة الطلب أصوليا".