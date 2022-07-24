لافروف: يجرى التخطيط لعقد اجتماع سادس للمنتدى العربى- الروسى قريبا (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أهمية العلاقات الروسية العربية، وقال: إننا "اتفقنا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن نبنى على ما تحقق من إنجاز، ونحدد خططًا إضافية يمكن من خلالها تعزيز العلاقات المشتركة فى شتى المجالات المختلفة؛ مثل المجالات الثقافية والتعليم والاستثمار والتعاون فيما يتعلق بالمسائل الدولية"





ونوه لافروف -فى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية بمقرها فى القاهرة اليوم الأحد- إلى أن يجرى حاليًا التخطيط لعقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربى - الروسى فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المنتدى سبق له أن عقد خمسة اجتماعات. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال لافروف إننى "ممتن باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع فى أوكرانيا، وأقدر الموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذى اتخذته الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى هذا الشأن". وأضاف: نحن التقينا فى شهر أبريل الماضى بمجموعة الاتصال لمجموعة الدول العربية، وأن نقاشًا مفيدا للغاية جرى آنذاك سمح لنا بأن نطرح الأسئلة ونعطى الإجابات حول هذه الأزمة".. معربًا عن فخره بأنه يتحدث فى مقر جامعة الدول العربية بشأن التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية.

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