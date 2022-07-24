العالم اليوم - بالفيديو.. سيارة تجرفها السيول ومقتل ركابها شمالي اليمن

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سيارة تجرفها السيول ومقتل ركابها شمالي اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 05:19 مساءً - توفي ستة أشخاص جراء سيول الأمطار الغزيرة في محافظة ذمار شمالي اليمن الذي يشهد سيول جارفة وأمطار غزيرة بفعل منخفض جوي يتعرض له.

وبحسب مصادر محلية، فقد جرفت سيول الأمطار سيارة تحمل مجموعه من الركاب أثناء عبورها في مديرية جبل الشرق، ما أدى إلى وفاة كل من كان على متنها وهم ستة أشخاص.

وتشهد أغلب محافظات ومدن اليمن أمطار غزيرة تسببت في تدفق كبيرة للسيول وخلفت أضرار بشرية ومادية في عدد من المدن.

وفي صنعاء، تسببت السيول الجارفة في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما. وفقا لرويترز.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذرا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.