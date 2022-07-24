الخارجية تعزي بضحايا السيول في إيران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا السيول التي اجتاحت مناطق في جنوب البلاد، يوم أمس، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، مُعربةً عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا.

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