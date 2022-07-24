طبيب أردني ينجح باجراء عملية نوعية في امريكا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- نجح الدكتور الاردني الجراح محمد احمد العفيشات العجارمة باجراء اول عمليه جراحيه من نوعها في مستشفى ( باتن روج ) في ولاية لويزيانا الأمريكية. والعملية كانت للاستغناء عن جلسات الكيماوي لشخص مصاب بالسرطان ، وتستغرق ما بين 10 الى 15 ساعة .

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