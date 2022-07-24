نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 7 عبر موقع الاستعلام الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص المنحة القطرية ١٠٠ دولار الجديد عن شهر يوليو ٢٠٢٢ من الاستعلام الحكومي قبل قليل، أعلن السفير القطري محمد العمادي موعد صرف المنحة القطرية وهو يوم الغد الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري حيث بدأ ما يقارب ٩٠ الف من المستفيدين من تلك المنحة بالبحث عن محرك جوجل الشهير

عن رابط فحص المنحة القطرية الجديد والتي من خلال سوف يتمكن هؤلاء المستفيدين من الفئة الهشة في فحص أسماؤهم لذلك سيقوم موقع ثقفني الإخباري بنشر هذه التقرير والذي يوضح من خلاله كل التفاصيل التي تتعلق بهذه المنحة كما أنها تأتي بعد الاهتمام البالغ منذ وصول المنتفعين إلى ذلك الرابط وعن التفاصيل بهي على النحو التالي.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 7

وتوجه عنايتكم في تلك الفقرة إلى أنه سوف يتم صرف تلك المساعدات النقدية للأسر المتعففة والمستورة من المنحة القطرية عن شهر يوليو ٢٠٢٢ وهي التي بدأت يوم الخميس الماضي بحسب ما تم ذكره من قبل السفير العمادي فإن تلك المساعدات النقدية سوف تقدم نحو ١٠٠ ألف أسرة من الأسر المتعففة والمستورة في جميع محافظات القطاع، والتي بلغت حوالي ١٠٠ دولار والتي سوف تسلم لكل ونقدم لكم أن رابط الخدمة هنا كالتالي.

كيفية التقديم في المنحة القطرية عن شهر يوليو ٢٠٢٢

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية قد كشفت في بيان صحفي، واوضحت من خلاله عن الشروط والمعايير التي يجب توافرها من خلال المستفيدين من الأسر المستورة والمتعففة حيث يتم استلام ١٠٠ دولار من المنحة القطرية وهي على النحو التالي:

الشرط الأول في المنحة وهي من استلم أقل من ٢٤ مرة.

من استلم ٢٤ مرة فيما يزيد وعدد أسرته تترواحد من بين أربع أفراد فأكثر.

لا يجب وضع أسماء جديدة في هذه الدفعة من تلك المنحة

تم ايقاف تلك المنحة على جميع المسافرين خارج فلسطين وهي الشروط التي حددتها اللجنة في وقت سابق وهي التي تتغير أيضا وفقا مما تراه وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية.