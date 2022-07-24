نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية mohe ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين ، من خلاله سيكون الإعلان الرسمي من طرف الوزارة عن نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين برقم الجلوس. هذا ولم يحدد بعد الموعد المقرر للنتيجة، ولكن صرح أحد المتحدثين باسم الوزارة بأنها ستكون متاحة في أواخر يوليو. سيكون في مقدور كل طالب استخراج نتائج توجيهي 2022 في فلسطين. وسيكون هذا في جميع المحافظات على العموم، علما بأن العدد الإجمال للمتقدمين أكثر من ثمانين ألف طالب وطالبة. وتوزع هؤلاء على 729 قاعة امتحانية من مختلف الشعب، ولم تحصل أي مشاكل أثناء الامتحانات، كما كذلك مرت عملية التصحيح في انضباط تام. والآن بقي فقد الإعلان على موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين mohe ps، وفي هذا المقال سنذكر لكم كل تفاصيل موضوع متى نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين وطريقة الاستعلام عنها، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

قريبا سيتم تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين من أجل عرض النتائج النهائية لكل الطلاب الذين يريدون الاستعلام عن نتائج توجيهي 2022 في فلسطين في جميع المحافظات الفلسطينية. وهذا بالنسبة لكل الطلاب من ذوي الشعب العلمية والأدبية والشرعية، والمهني، وقال المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. بأن الإعلان عنها سيكون في آخر أسبوع يوليو، والاستعلام يكون باتباع الآتي:

بداية يجب أن يقوم الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

بعد أن تدخل للواجهة الرئيسية للموقع، عليه أن يضغط على تبويب نتائج الثانوية العامة في فلسطين

في الخطوة الثالثة، يتوجب عليك أن تكتب رقم الجلوس في الامتحان في المكان المخصص له، وهو يتكون من 6 حتى 8 أرقام.

ينقر الطالب على زر البحث عن النتيجة

وأخيرا ستظهر الدرجة الخاصة بالطالب، مع درجاته في كل المواد التي امتحن فيها.

نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

علاوة على ذلك، بالنسبة لـ نتائج توجيهي 2022 في فلسطين برقم الجلوس. فكل المؤشرات تدل على أن الطلاب قد تحصلوا على درجات جيدة في وصدر تصريح عن مديرية التعليم في غزة. والتي أكدت بأن النتائج ستعرض قبل شهر أغسطس عبر رابط فخص نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 mohe ps. وهناك طرق أخرى للاستعلام منها طريقة الرسائل النصية على الهاتف المحمول. ويتم هذا من خلال اتباع الآلية التالية:

أولا: يقوم الطالب بإرسال رمز W أو رمز G هذا فيما يخص الطلاب المقيمين في غزة

ثانيا: يقوم بترك مسافة بعد الرمز الأول، ثم عليه أن يقوم بإضافة رقم الجلوس في الامتحان الخاص بالطالب.

ثالثا: عليه أن ينتظر حتى يتم إرسال النتيجة له، وستصله رسالة نصية تتضمن النتيجة الخاصة به والتفاصيل المتعلقة بها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين. وخلال الساعات القليلة القادمة سيكون في إمكانكم الاستعلام من خلاله عن نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين برقم الجلوس. والأمر يتعلق بجميع طلاب المحافظات في كل الشعب.