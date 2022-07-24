نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye علمي وادبي لكل المحافظات

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس، يبحث الالاف من الطلاب عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس التي من المقرر أن تعلن خلال الفترة القادمة، حيث ينتظرون في حالة من القلق والتوتر الكشف عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 في كل المحافظات بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعداد كشوف النتيجة لمعرفة نسبة النجاح في تلك الدورة، وتعد مرحلة الثانوية العامة أحد أهم المراحل التعليمية الهامة في مشوار الطالب، ففي حالة اجتيازها يتمكن من الالتحاق بالجامعات والمعاهد المناسبة لمجموعه، واليوم ستقدم لكم أسرة “ثقفني” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 من خلال السطور القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس قبل نهاية شهر يوليو الجاري أو في مطلع شهر أغسطس القادم كحد أقصى، حيث أعلن معالي الوزير يحيى بدر الدين أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد أوشكت على الانتهاء في عدد كبير من الكنترولات، وسط مطالبة من طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بسرعة تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة اليمنية حتى ترتاح قلوبهم، وفور رفع اعتماد تلك النتائج يمكن لكافة الطلاب استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بسهولة وفي أقل من دقيقة، فقط حينها اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي.

قم بالدخول إلى القسم الخاص بالنتائج.

اختر نتائج الثانوية العامة اليمن 2022.

الآن قم باختيار الشعبة المقيد بها الطالب “علمي، أدبي”.

اختر المحافظة “صنعاء، حضر موت، تعز، إب، مأرب، أمانة العاصمة،…”.

ادخل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك دون أخطاء.

الآن اضغط على كلمة النتيجة.

ثواني وتظهر لك صفحة بها درجاتك في كل المواد والمجموع الكلي.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

وينتظر أكثر من 100 ألف طالب وطالبة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 على مستوى المحافظات، ومن المقرر أن يتم اعتماد أسماء أوائل الثانوية العامة اليمنية 2022 قريبا ليتم تكريمهم لاحقا، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة بالتفاصيل فور ظهورها.