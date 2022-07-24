موعد التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء عبر ابشر وشروط القبول بالسعودية 1443

موعد التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء قامت منصة “أبشر” الإلكترونية للتوظيف بالكشف عن كيفية وطرق التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443هـ، حيث أن هذه الوظائف تم تقديمها من قبّل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حيث كشفت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة للوزارة، وتم فتح باب التسجيل لفترة معينة ووجيزة فيجب اللحاق بالوظائف والتقديم عليها ولكن يجب أولًا معرفة الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنة المتقدمة حتى يتم قبولها في الوظائف.

شروط القبول في وظائف الأمن العام للنساء 1443هـ

على المواطنة المتقدمة على الوظيفة أن تكون سعودية الجنسية في الأصل والمنشأ.

يجب أن تكون المواطنة مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يتم التقديم على الوظيفة من خلال أبشر.

المؤهل الدراسي الحاصلة عليه المتقدمة يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

في حالة عدم حصولها على الثانوية العامة يجب أن تكون حاصلة على المؤهل الذي يعادلها.

كما يجب أن تتمتع بحسن السلوك وسيرتها طيبة بين أصدقائها ومجتمعها وغير محكومة بأي حكم قضائي يخل الأمانة والشرف.

أن تمتلك المواطنة هوية وطنية شخصية سارية المفعول وغير منتهية كما يجب أن تكون متزوجة من مواطن سعودي فقط (في حالة أنها متزوجة).

يشترط اجتيازها لجميع الاختبارات التي قدمتها الوزارة بخصوص الوظيفة سواء كانت اختبار المقابلة الشخصية والاختبارات البدنية والصحية.

لا يشترط أن تكون قد عملت من قبل في أي وظيفة من وظائف المملكة الحكومية ويجب أن تكون أنهت خدمتها وعملها من أي عمل آخر تابع للمعاهد العسكرية.

في حالة حصولها على شهادة المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية فيجب أن يتم ختمها وأن تكون مدعومة من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

طريقة التسجيل بوظائف الأمن العام

أولا عليك الدخول على إعلان التوظيف بالمديرية.

ستجد في أعلى الصفحة الرئيسية أيقونة عن الوظائف المتاحة اضغط عليها.

ثم قم بالضغط على أيقونة وظائف الجندي في الأمن العام.

الآن قم بملأ بياناتك الخاصة من الاسم وتاريخ ميلادك والحالة الاجتماعي ورقم هويتك وهوية الأب.

اضغط الآن على أيقونة موافق.

قم بملء بيانات طلب الوظيفة

والآن اضغط على أيقونة تقديم الطلب

وبذلك تكون تمت العملية بنجاح وتم التسجيل في وظيفة الأمن العام.

موعد التسجيل في وظائف الأمن العام السعودية

وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة داخل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث أن التقديم تم فتح باب التسجيل فيه من اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022م أي الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443هـ ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يوليو 2022م أي التاسع والعشرين من ذي الحجة 1443هـ عبر ابشر للتوظيف.