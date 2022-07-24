نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الصف الاول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023 وخطوات التسجيل إلكترونيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة البحث عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023 والعام الجديد أصبح من الأمور التي تزداد عليها عمليات البحث مؤخرًا، حيث بعد انهاء طلاب الصف الثالث الاعدادي لأداء امتحاناتهم وظهور النتائج وقرب انتهاء الاجازة الرسمية لنهاية العام الخاصة بهم بدأ الطلاب وأولياء أمورهم للاستعداد لمرحلة التقديم للعام الجديد بعد الالتحاق بالمرحلة الجديدة وهي المرحلة الثانوية وتحديدا بالصف الاول الثانوي.
التقديم للصف الاول الثانوي 2023
بعد التطورات والتغيير التدريجي الذي تقوم بها الوزارة سنويا تم الان اعتماد التقديم للمرحلة الثانوية إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي والذي تم اطلاقه من قبل الوزارة والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للراغبين في التقديم عن بعد لأي سبب من الأسباب، حيث يتم تحديد تنسيق الثانوية وتحديد قبول الطالب بها من عدمه وذلك بناء على درجات الطلاب وتنسيق باقي الطلاب، وبعدها يتم تسكين الطلاب على المدارس أو المعاهد والدبلومات وفق الدرجات والرغبات والتخصصات والميول.
رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023
ووفق بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فأنه تم عمل موقع منفصل ومستقل لتقديم تنسيق الطالب والتقديم له في الثانوية والصف الأول الثانوي ورابط التقديم للصف الأول الثانوي العام 2023 يكون عبر موقع التنسيق الذي خصصته الوزارة، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.
خطوات التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023
نقدم لكم هنا الخطوات الصحيحة والتفصيلية لمساعدة طلاب الشهادة الإعدادية وخريجي الاعدادية على التقديم للصف الأول الثانوي 2023، بكل سهولة وبطريقة مضمونة وذلك عبر موقع التنسيق ويمكن الدخول بشكل مباشر عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول للموقع يستلزم عمل البريد الإلكتروني الموحد للطالب.
- تحديد كلمة المرور الخاصة بالطالب وحفظها لاستردادها واستخدامها في أي وقت يتم طلبها فيه من قبل الموقع.
- والتسجيل بالحساب الشخصي للطالب.
- ثم بعج ذلك يقوم الطالب بالدخول إلى التنسيق.
- ثم اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن.
- ثم اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.
- ثم الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
- ثم اختيار حفظ الرغبات.
- ثم الضغط على إرسال الاستمارة، وسيتم مستقبلا التشديد على عمل التنسيق بالمدارس الثانوية إلكترونيًا وفق قواعد كل المديرية.
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