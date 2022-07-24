موعد نتائج التوجيهي 2022 الاردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لكافة الطلاب والطالبات

صدرت تصريحات رسمية وبارزة في وزارة التربية والتعليم الأردنية في الأيام الماضية من شهر يوليو الجاري عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج فرقة التوجيهي 2022 في الأردن، وذلك بعد أن أوشك الطلاب والطالبات على انهاء أداء امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل في هذا الشهر.

موعد نتائج توجيهي 2022 في الأردن

كما كشفت تصريحات الوزارة الرسمية عن الموعد المتوقع لاعلان نتائج توجيهي 2022 في الأردن حيث أشارت مصادر إلى كونه سيكون في العشرين من شهر أب / أغسطس المقبل بينما أشارت مصادر أخرى إلى كونه في 15 أغسطس لنفس العام، يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في الأردن قد بدأت يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر يونيو الماضي وسوف تنتهي بمشيئة الله تعالى يوم الخامس والعشرون من شهر يوليو الجاري أي يوم غد بإذن الله تعالى وقد دخل لحضور الإمتحانات عدد 73571 طالبا وطالبة، لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” موزعين على جلستين، وفقا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم. ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المنشور على موقع الوزارة فقد بدأت الامتحانات بمادة علوم الحاسوب وامتحان الجلسة الثانية لمبحث اللغة الفرنسية ومدته ساعة ونصف.

نتائج التوجيهي 2022

يترقب الجميع في الأردن حالياً أخر الأنباء عن امتحانات الشهادة الثانوية وظهور النتيجة النهائية بعد اعتمادها وخرج الدكتور نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية بتصريحات جديدة مؤخرا تفيد بأن اعلان النتيجة النهائي سوف يكون في منتصف شهر أغسطس القادم بمشيئة الله تعالى، كما تحدث الأمين العام للوزارة عن طبيعة الإمتحانات وجودتها ودرجة صعوبتها وأشار إلى أنه لا يوجد صعوبة مطلقة في أسئلة جميع المواد والاقسام والمراحل التعليمية وهذا ما حرصت عليه الزوارة في هذه الامتحانات للثانوية العام للعام الجاري 2022. كما بين العجارمة اضطرار الوزارة لعمل محاضر بحرمان ما يزيد عن 300 طالب من حضور باقي الإمتحانات بسبب تكرار ارتكابهم لمخالفات جسيمة تم ارتكابها من قبلهم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة معهم، كما اشارت التصريحات الرسمية للوزارة إلى أن عمليات التصحيح تسير بشكل سليم وموفق وسوف يتم الانتقال لعمليات التصحيح الإلكتروني والمطابقة والمراجعة مباشرة فورا بعد انتهاء الامتحانات.