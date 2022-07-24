موافقة فورية ب20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون الحاجة إلى كفيل وبلا رسوم

أحصل في الوقت الراهن على موافقة فورية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي عند القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث أمتاز هذا العرض بأنه حاصل على موافقة من اللجنة الشريعة الإسلامية كما يمتاز بأنه مقدم لجميع الجنسيات المختلفة بالسعودية سواء كان العميل سعودي أو مقيم دائم بالمملكة ولكن يعطى بشروط وضوابط معلنة داخل الشركة فيسمح بالحصول على قرض بدون كفيل حتى 20 ألف ريال إذا كان العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية إما إذا كان المتقدم يمتلك جنسية أخرى ومقيم بالسعودية يحصل على التمويل بدون كفيل غارم سعودي حتى 10 آلاف ريال كذلك عند الإلتزام بجميع الإجراءات والشروط الواجبة يحصل العميل على تمويل شخصي فوري بالتقسيط بلا رسوم إدارية لمدة لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر كحد أقصى للسداد لكافة العملاء عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة.

الشروط المعلنة للحصول على موافقة فورية عند طلب التمويل من شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل وفرت كل المزايا التمويلية التي جعلت المواطنين السعوديين والمقيمين يرغبون في طلب التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى الشركة حيث أتاحت التمويل من 2000 ريال سعودي كحد أدنى حتى 20 ألف ريال سعودي بفترة سداد طويلة الأجل حتى 3 سنوات متتالية على الأكثر بضوابط وشروط محددة فيما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية توفير الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب الذي ربما يبدأ من 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك.

كذلك لابد على جميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة أي المتقدمين لطلب التمويل توفير فترة خدمة داخل العمل تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل.

العمر المناسب إيضًا للتقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر يتراوح من 22 عام حتى 60 عام فقط.

كذلك العسكريين يسمح لهم بالتقديم على قرض شركة اليسر حتى عمر التقاعد بالقطاع العسكري في أراضي السعودية.

كافة مميزات الحصول على برنامج قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل