كيفية التسجيل في حساب المواطن للأعزب ومعايير الاستفادة من الدعم

كيفية التسجيل في حساب المواطن للأعزب، بدء العديد من مواطني المملكة العربية السعودية بطرح أسألة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن للفرد الأعزب، وذلك بعد أن تم صدور الأوامر الملكية بعودة التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة أخرى بعد توقف التسجيل لفترة، والذي أثر على الكثير من المواطنين حيث أنه من المعلوم أن حساب المواطن وهو برنامج خاص بتقديم الدعم للكثير من المواطنين والفئات المختلفة في المجتمع والعزاب وأسر المحتاجين وكذلك محدودي الدخل، جاء ذلك بهدف تقليل أعباء الحياة الاقتصادية على الجميع، أيضًا تم تحديد عدد من المعايير من قبل حساب المواطن لكي يستطيع الفرد العازب من التمتع بخدمات برنامج حساب المواطن.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للأعزب:

لكي تحصل على دعم برنامج حساب المواطن يجب أولا أن تقوم بالتسجيل في البرنامج، ويتم ذلك عن طريق النقاط الأتية:

قم بالدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن الرسمي على الانترنت.

ثم اضغط على زر “تسجيل دخول”.

يجب عليك كتابة جميع البيانات التي يتم طلبها منك لإتمام عملية التسجيل، ومن تلك البيانات “رقم الهوية الوطنية / مكان العمل / الدخل / رقم الهاتف المحمول”.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم التحقق المرئي.

كما يتم إتمام باقي النقاط المتبقية عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الجوال الذي يستخدمه المستفيد.

أيضا يجب عليك كتابة باقي الأرقام التي تم إرسالها إليك من خلال الهاتف.

كذلك يشترط إدخال كلمة المرور.

ثم انقر فوق أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

قم بإرسال جميع المعلومات الهامة.

في النهاية عليك النقر على زر “تسجيل”.

معايير حساب المواطن للأعزب:

تم تحديد مجموعة من الشروط التي وجب تطابقها على المتقدم الأعزب للقيام بالتسجيل في البرنامج تلك المعايير هي: