تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في مباراة اليوم الاحد 24 يوليو 2022 ببطولة الدوري المصري الممتاز

الأهلي يستعد لتلك المباراة الهامة بعد أن كان قد تعرض للهزيمة أمام فريق الزمالك في نهائي كأس مصر، ويستعد لمقابلة فريق الجونة، ومن المحدد أن البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب النادي الأهلي يقوم بإجراء العديد من التغييرات على التشكيل المتوقع لنادي الأهلي أمام مباراة الجونة التي من المحدد أن تقام في مساء اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المحدد أن تقام في مساء الساعة السادسة والنصف مساءا على ستاد الأهلي وي السلام وذلك من ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولذلك زاد البحث بشكل كبير من قبل الكثيرون حول اتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة والذي سوف نقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

ومن المحدد أن يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بعد أن كان قد تعرض لخسارتين في تلك المبارتان الأخيرتان التي كان قد خاضهم حيث أنة قد خسر تلك المباراة التي كانت أمام فريق بيراميدز، ومن ثم خسر أمام فريق الزمالك في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، ومن المتوقع وفقا لبعض المصادر الرسمية أن يعود محمد عبد المنعم وصلاح محسن وحسام حسن للتشكيل الأساسي للفريق، وسوف يكون على حساب أستبعاد كلا من أيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد شريف الذين كانوا من ضمن التشكيل الأساسي بمباراة القمة.

تشكيل الأهلي اليوم

ولقد جاء التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي اليوم ضد فريق الجونة كالتالي:-

في حراسة المرمي محمد الشناوي.

في خط الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

في خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمدمجدي أفشة.

في خط الهجوم أحمد عبد القادر وصلاح محسن وحسام حسن.

ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة اليوم من فريق النادي الأهلي ديانج وذلك بسبب تعرضة للإيقاف، وفي نفس الوقت سوف يغيب كلا من شريف للإصابة، وبالتالي فلن يعتمد المدرب سواريش على كل من يعود من الإصابة مثل لويس ميكيسوني وذلك منذ بداية مباراة الجونة اليوم، ومن المعروف أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة ولكن متبقي له مباراتان مؤجلتان.