أول تعليق من الرئيس الفلبينى بعد حادث إطلاق النار فى مانيلا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، عن شعوره بالصدمة والحزن إزاء حادث إطلاق النار الذى وقع داخل حرم إحدى جامعات العاصمة مانيلا، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح.





وقال ماركوس - فى بيان نقلته قناة "إيه بى أس- سى بى إن" الفلبينية، اليوم الأحد - "صلواتنا للخريجين وعائلاتهم وسكان مدينة كويزون وإقليم باسيلان". ووجه ماركوس المسؤولين بتطبيق القانون من خلال إجراء تحقيق شامل وسريع فى الحادث، وتقديم جميع المتورطين فيها للعدالة. كان الحادث قد وقع فى جامعة "أتينيو دى مانيلا" الخاصة فى مدينة كويزون، التى تقع فى نطاق منطقة العاصمة مانيلا، وأسفر عن مقتل سيدة شغلت سابقا منصب عمدة بلدة فى إقليم باسيلان الجنوبى المضطرب ومساعدها وحارس أمن بالجامعة، وإصابة ابنة السيدة، وألقت الشرطة القبض على شخص يشتبه فى أنه منفذ الهجوم بعد مطاردته فى أحد الشوارع.

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