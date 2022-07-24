مقاطعة أوكرانية تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال باليتساكى عبر "تليجرام"، أنه "سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا فى الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه".

وأضاف رئيس إدارة إقليم زابوروجيه: "نحن الآن نجرى العمل التحضيرى من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيًا وشفافًا، وقد وقعت مرسومًا بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع مرسومًا فى 25 مايو الماضى، ليسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتى زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية، فى إجراءات مصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى.