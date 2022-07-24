الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال قوات الاحتلال لشابين فى نابلس

وأكد أبو ردينة - فى تصريح صحفى - أن تلك الجرائم لن تقهر الشعب الفلسطينى، ولن تفتت من عزيمته، وقال إن "استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطينى ليس غريبا على حكومات الاحتلال، وإن المنطقة ستبقى فى دوامة العنف حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".
وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتمعت قبل يومين، وستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قريبا، لتقييم الأوضاع عقب زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وبيّن أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبلغ الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال لقائهما فى بيت لحم، بأن قرارات المجلس المركزى لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنها مطروحة على الطاولة.
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