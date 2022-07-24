أسلحة بيولوجية.. أزمة جديدة بين أمريكا وكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "واشنطن أنشأت العديد من المختبرات البيولوجية فى عشرات البلدان والمناطق، بما فى ذلك أوكرانيا، متجاهلة المعاهدات الدولية"، مستشهدة فى ذلك بما رصدته روسيا.

وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن فى شهر مارس الماضى، بتمويل بحث فى تطوير أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا التى بدأت روسيا قبل نحو خمسة أشهر عملية عسكرية كبيرة بها، ونفت واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا، حيث قالت الولايات المتحدة إن المزاعم تشير إلى أن موسكو قد تستخدم مثل هذه التكتيكات بنفسها.

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومى ناكاميتسو، فى مارس "إن الأمم المتحدة لم تكن على علم بأى برنامج أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا".

يذكر أن بيونج يانج اعتبرت فى شهر فبراير الماضى، أن السياسة الأمريكية هى السبب الجذرى للأزمة الأوكرانية.