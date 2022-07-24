عاجل- الجزائر تعلن تعطل خط أنابيب تصدير الغاز إلى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وحسب تلفزيون "النهار" الجزائرى، أوضحت سوناطراك أن العطل فى الأنبوب وقع فى الجهة التابعة لإسبانيا،

مشيرة إلى أن الجانب الإسبانى يعمل على إصلاح العطل.

يشار إلى أن الجزائر، كانت قد قررت العام الماضى، عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب، والذى كان يشكل كل الإمدادات المغربية من الغاز تقريباً. وتمد الجزائر إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر وبالسفن.