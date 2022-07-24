مستندات إثبات استقلالية المسكن حساب المواطن ca.gov.sa التسجيل في حساب المواطن للفرد المستقل

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد على أهمية إرفاق مستندات إثبات استقلالية المسكن حساب المواطن للفرد المستقل، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وشروط صرف الدعم المالي التي أقرتها الوزارة مؤخراً، كما تابع البرنامج بضرورة رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، والتي تشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للمسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد، وفي حالة عدم توافرها يتم إضافة الفرد كتابع لرب الأسرة، وقد تم تعليق تسجيل حساب المواطن مؤقتاً حتى يتم اكتمال عملية تقديم المستندات لتأكيد استقلالية كل شخص مسجل مسبقاً في برنامج حساب المواطن.

موعد انتهاء إثبات استقلالية المسكن

وأعلن برنامج حساب المواطن عن موعد انتهاء إثبات استقلالية المسكن للفرد في برنامج حساب المواطن، وبناءً على الضوابط الصادرة مؤخراً يتوجب على الفرد إثبات استقلاليته للمسكن ، قبل تاريخ 10 يونيو 2023 ميلادياً من خلال تقديم المستندات المطلوبة لكي يتم تقديم الدعم للمستفيدين المستقلين من البرنامج.

مستندات إثبات استقلالية المسكن حساب المواطن

وقد وصف حساب المواطن الوثائق المطلوبة لكي يتم إثبات الاستقلالية للإقامة في برنامج حساب المواطن، وجاءت مستندات إثبات استقلالية المسكن كالتالـــــــــي:

عقد إيجار موحد باسم الفرد مقدم الطلب.

إثبات السكن الجامعي أو الأكاديمي أو الكلية العسكرية.

كما يجب إحضار شهادة ملكية السكن باسم مقدم الطلب.

بينما أوضح الحساب أنه في حالة عدم وجود البيانات اللازمة سوف يتم إضافة المستفيد باعتباره معالاً لرب الأسرة وليس فرد مستقل.

التسجيل في حساب المواطن للفرد المستقل

وقد صرح برنامج حساب المواطن بالسماح للفرد بالتسجيل في حساب مستقل، وجاءت الإجراءات التي يجب اتباعها لإتمام هذه المهمة كما يلـــــــي: