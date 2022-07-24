أبو الغيط: تجدد اللجوء للسلاح فى ليبيا أمر مقلق

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن القلق حيال الاشتباكات المسلحة التى شهدتها مدينتا طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.





وقال جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء الى السلاح والاشتباكات المسلحة بغض النظر عن أطرافها أمرا مقلقا، وحث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن. وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسئولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار إلى ليبيا.

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