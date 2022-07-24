فرنسا ترغم المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها وتحدد شروط الإعلانات المضيئة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة فرنسا للتحول فى مجال الطاقة، أنييس بانييه روناشيه، اليوم الأحد، عن إجراءات وشيكة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها، ولتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة.





وفى تصريحات لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، قالت الوزيرة الفرنسية: "فى الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحًا"، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، و"الثانى يحظر على المحلات ترك الأبواب مفتوحة، بينما تعمل المكيفات أو (أجهزة) التدفئة".

وأوضحت بانييه روناسيه، أن ترك الأبواب مفتوحة يعنى "استهلاك أكبر بنسبة 20 فى المئة وهذا غير معقول".

وكانت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس أعلنوا عن مراسيم بلدية منذ منتصف يوليو الجارى، لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة تحت طائلة الغرامة، إلا أن فرنسا شهدت موجة حر استثنائية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لتعميم تلك الإجراءات على الدولة بأكملها، مع فرض غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز فى البداية على التجار.

فيما يميز التنظيم الحالى بين التجمعات السكانية فيما يخص الإعلانات المضيئة، حيث يميز بين المناطق التى يسكنها أكثر من 800 ألف نسمة، وتلك التى تضم عددًا أقل، حيث يتم حظر الإعلانات المضيئة من الواحدة إلى السادسة صباحًا فى فرنسا. كما يفرض القانون الحالى إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها من الساعة الواحدة صباحا.