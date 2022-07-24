سوريا: قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخى لاحتفال بافتتاح كنيسة

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل الإعلام السورية، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى جراء صاروخ استهدف تجمعًا حاشدا فى مدينة السقيلبية بريف حماة.



جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل الإعلام السورية، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى جراء صاروخ استهدف تجمعًا حاشدا فى مدينة السقيلبية بريف حماة. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، فإن "إرهابيين استهدفوا بصاروخ احتفالا دينيًا بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا فى المدينة".

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