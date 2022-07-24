إيطاليا: الحزب الديمقراطى يدرس تشكيل تحالف الانتخابات

جدة - نرمين السيد - كشف زعيم الحزب الديمقراطى الإيطالى، إنريكو ليتا، اليوم الأحد، عن أن الحزب يدرس تشكيل تحالف من أجل خوض الانتخابات الوطنية فى سبتمبر المقبل، قائلاً إنه سيتم تقرير تشكيل أى تحالفات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حسبما جاء فى حواره مع صحيفة "لا ريبوبليكا"،





ووفقًا لوكالة "بلومبرج"الإخبارية، أظهرت استطلاعات الرأى فى إيطاليا أن "الحزب الديمقراطى" جاء فى المرتبة الثانية بعد حزب "إخوة إيطاليا" اليمينى الذى تقوده جورجيا ميلونى، إذ أن اليمينيين جزء من تحالف انتخابى أوسع نطاقًا يشمل رابطة ماتيو سالفينى وحزب "فورزا إيطاليا" الذى يترأسه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يعمل إنريكو ليتا على تشكيل تحالف مع أحزاب الوسط ويسار الوسط لمواجهة الكتلة التى تقودها ميلونى.

وفى تصريحات سابقة لـ"بلومبرج"، قال ليتا الذى شغل منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة، إن الانتخابات لا تعكس بعد قوة حزبه، حيث أنه ينتظر أن يقرر الناخبون فى النهاية معاقبة الساسة الذين أداروا ظهورهم لرئيس الوزراء المستقبل ماريو دراجى.

وكان دراجى استقال من منصبه الأسبوع الماضى، بعدما سحبت ثلاثة أحزاب من ائتلافه دعمهم له، وهى أحزاب: "فورزا إيطاليا" وحزب "الرابطة" من يمين الوسط، إضافة إلى حزب "حركة خمس نجوم".