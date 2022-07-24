سوريا تعلن خلوها من مرض جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن القطاع الصحى فى جهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصى الوبائى فى جميع المحافظات والعاملين الصحيين فى المعابر الحدودية خاصة.
وأهابت الوزارة، بالمواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومة حصراً من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل الإعلام الوطنية.
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