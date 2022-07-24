(اسطورة ابل القادمة) iphone 14 pro max موعد اطلاق ونزول أيفون 14 في الاسواق تعرف على مواصفاته الجبارة

(اسطورة ابل القادمة) iphone 14 pro max موعد اطلاق ونزول أيفون 14 من المواضيع المنتشرة جدًا في الفترة الأخيرة وخاصة بين مستخدمي هواتف الأيفون هو التساؤل بشأن موعد نزول أيفون 14 الجديد، كلنا نعرف عن أن شركة “أبل” الأميركية تعمل على إصدار هاتف جديد ولكن لم تقوم بالتصريح عن أي شيء بخصوص الهاتف وكل ما صدر عنها مجرد تسريبات، وكانت التسريبات بخصوص موعد صدور الهاتف إلى أسواق الهواتف الذكية وأبرز مواصفات الهاتف وإمكانياته وكل ذلك سنقوم بطرحه في سطور مقالنا التالية.

موعد نزول أيفون 14 في الأسواق

وفقًا لبعض التسريبات من داخل شركة “أبل” الأميركية فإنه من المقرر أو المتوقع أن يتم إصدار الهاتف إلى العلن وإلى جميع شركات الهواتف المحمولة والأسواق داخل أميركا والعالم كله في منتصف شهر سبتمبر للعام الجاري 2022م، حيث أن الشركة اعتادت على طرح جميع أجهزتها وإصدارها في هذا التوقيت من كل عام فجاءت التسريبات وفقًا إلى ذلك، وعلى كلٍ فإنه سيتم الكشف عن الموعد بمجرد أن تنتهي الشركة بشكل كامل من أي تعديلات على الهاتف ومحاولة حل المشكلات أو الأعطال التي تواجهه.

مواصفات هاتف أيفون 14 وأبرز مميزاته

شاشة الهاتف تعمل باللمس ومقاسها يبلغ 6.1 إنش ومصنوع من الزجاج السيراميكي الذي يقاوم الأتربة والمياه حيث يمكن للهاتف النزول حتى عمق ستة أمتار.

عرض الهاتف يبلغ 78.1 مللي متر وطولها يصل إلى حوالي 160 مللي متر وسمك الهاتف يصل إلى 7.65 مللي متر ووزنه يصل إلى حوالي 232 جرام.

يعمل الهاتف بنظام آي أو إس 16 وشاشته من نوع سوبر رتينا و تتميز بخاصية دوبلي فيجن.

سعر هاتف أيفون 14 في سوق السعودية

سعر الهاتف في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من خمسة آلاف و200 ريال سعودي بالنسبة إلى أول إصدار من الهاتف ويختلف سعر الهاتف بالنسبة إلى حجم الذاكرة الداخلية، ويعادل هذا السعر حوالي 28 ألف جنيه مصري في سوق جمهورية مصر العربية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة سعر الهاتف يبدأ من أربعة آلاف و800 درهم إماراتي، و يتم إصدار الهاتف بألوان مختلفة وحجم ذاكرة مختلف و كل ذلك يؤثر في سعره في أي سوق من الأسواق.