فلسطين: جرائم إسرائيل لن توفر لها هروبا من استحقاقات السلام

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى لن توفر لإسرائيل هروبا آمنا من استحقاقات السلام، مشيرة إلى أن دوامة العنف والتصعيد يشكلان جزءاً من سياسة الاحتلال بهدف تكريس المدخل الأمنى فى التعامل مع القضية الفلسطينية وإزاحة واستبعاد المداخل والحلول السياسية.





وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - الجريمة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فجرا فى مدينة نابلس، والتى أدت إلى استشهاد الشابين محمد عزيزى، وعبد الرحمن صبح، واعتبرتها حلقة فى سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين، بما فى ذلك الاقتحام الدموى العنيف الذى حصل أيضاً فى بلدة قباطية، وأدى إلى إصابة مواطن بالرصاص، واعتقال ثلاثة آخرين.

وأوضحت أن هذه الجريمة والاقتحام الهمجى لمدينة نابلس وبلدتها القديمة يعد خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وكسياسة إسرائيلية رسمية تتعمد ارتكاب الانتهاكات والجرائم والقتل خارج القانون، وبتعليمات صريحة من المستوى السياسى فى دولة الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال لا تكتفى بسرقة الأرض الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وتكريس الاستيطان فيها، بل وتواصل عدوانها الهادف لكسر إرادة المواجهة والصمود لدى المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال وضحاياها كأرقام فى الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر يومياً، وهو ما يخفى حجم المعاناة والالم الذى تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.

كما أكدت أن الشعب الفلسطينى ليس فقط ضحية الاحتلال الاستعمارى العنصرى، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية فى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتقاعس المجتمع الدولى فى توفير الحماية له.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع هذه الجريمة النكراء مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا الفلسطينيين، والإسراع فى إصدار مذكرات جلب واستدعاء وتوقيف للمشبوهين فى ارتكاب هذه الجرائم، بما يضع حداً لإفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب.