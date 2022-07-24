فرنسا تفرض قيودا على المياه بسبب حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "BFMTV" إن سبب نقص المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعى خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار فى الشتاء، مما لم يسمح بتجديد إمدادات المياه، مشيرة إلى أن سكان 88 منطقة فرنسية قد حصلوا حتى الآن على تحذيرات الجفاف الخطير وأوامر بتقييد استخدام المياه، التى تقضى، بما فى ذلك، الحظر على سقى الحديقة خلال النهار.

وبحسب القناة، فإن هذه الإجراءات أصبحت "ظاهرة استثنائية" فى هذا الموسم، مضيفة أن "الآمال بتحسن الوضع فى الأيام القريبة المقبلة ضئيلة".

وتشهد فرنسا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، فى الأونة الأخيرة موجة حر غير طبيعى، حيث تجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية 40 درجة مئوية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.