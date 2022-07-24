جدة - نرمين السيد - قالت قناة "BFMTV" إن سبب نقص المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعى خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار فى الشتاء، مما لم يسمح بتجديد إمدادات المياه، مشيرة إلى أن سكان 88 منطقة فرنسية قد حصلوا حتى الآن على تحذيرات الجفاف الخطير وأوامر بتقييد استخدام المياه، التى تقضى، بما فى ذلك، الحظر على سقى الحديقة خلال النهار.
وبحسب القناة، فإن هذه الإجراءات أصبحت "ظاهرة استثنائية" فى هذا الموسم، مضيفة أن "الآمال بتحسن الوضع فى الأيام القريبة المقبلة ضئيلة".
وتشهد فرنسا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، فى الأونة الأخيرة موجة حر غير طبيعى، حيث تجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية 40 درجة مئوية، الأمر الذى أسفر عن نشوب الحرائق التى دمرت مئات الغابات وأضرت بالمحاصيل، فضلا عن وفاة الآلاف من المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تفرض قيودا على المياه بسبب حالة الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.