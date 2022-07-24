العالم اليوم - "الطائرة الورقية الكونية".. تكريم لمارادونا في الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 02:23 مساءً - سجّل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية تكريما للنجم دييغو مارادونا، على أن ترسل إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه "طائرة ورقية كونية"، وهو اللقب الذي أطلقه عليه الصحافي الأوروغوياني فيكنور هوغو موراليس.

وقال إنريكي ترينكادو أحد محبي النجم الراحل لوكالة "فرانس برس" بعد تسجيل رسالته في القاعدة الجوية دي مورون، الواقعة على مسافة 40 كيلومترا غرب بوينس آيرس: "نحن نحبك وسنتذكرك دائما يا دييغو، الجيل الجديد وكل الأجيال القادمة".

وولدت فكرة "طائرة ورقية كونية" من قصة الصحافي الأوروغواياني موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد إنجلترا (2-1) في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

ومعلوم أن الأرجنتين فازت بكأس العالم ذلك العام، ما جعل مارادونا يكتسب مزيدا من الشهرة العالمية.

وصرخ الصحافي على ميكروفون الراديو وقتها "من أي كوكب أنت"، وذلك في ملعب أزتيكا بالمكسيك عندما راوغ قائد منتخب الأرجنتين، الذي توفي إثر إصابته بجلطة رئوية عام 2020، نصف الفريق الإنجليزي قبل أن يسجل هدفا بيسراه اعتبر على نطاق واسع هدف القرن.

وبمبادرة من شركة خاصة، سيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل بعدها إلى المدار في قمر صناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بالنجم السابق.

وسيستمر جمع الرسائل لأشهر، على أن يحدد موعد إطلاق القمر الصناعي ومكانه لاحقا.

وقال ماكسيميليانو فرناندو غالو، أحد مؤسسي مشروع "طائرة ورقية كونية"، إنه سيتم جمع رسائل من كل أنحاء العالم لهذا المشروع.

يذكر أن مشجعي الأرجنتين يملكون طائرة لتكريم مارادونا بالصور والتذكارات في معرض متنقل، وستحاول الهبوط في قطر خلال مونديال 2022.