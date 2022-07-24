نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ولي العهد عن خروج منتخب السلة من بطولة آسيا : الخير بالجايات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 24 يوليو 2022 02:10 مساءً - دوت الخليج :- علق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على خروج منتخب السلة من نصف نهائي بطولة آسيا.

وكتب سموه عبر “إنستقرام”، اليوم السبت، “أداء مشرف وبطولي.. الخير بالجايات”.

وودع المنتخب الوطني لكرة السلة "صقور الأردن" بطولة آسيا بخسارة أمام لبنان بفارق نقطة.

وتمكن المنتخب اللبناني، اليوم السبت، من حسم المباراة نصف النهائية لصالحه، بعد فوزه بنتيجة 86-85.

وانتقل المنتخب الوطني بعد هذه الخسارة للمنافسة على الميدالية البرونزية، عندما يلتقي يوم غد منتخب نيوزيلندا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلتقي في المباراة النهائية منتخبا لبنان وأستراليا.