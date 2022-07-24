روسيا: هجوم أوديسا أدى إلى تدمير صواريخ أمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الضربة على ميناء أوديسا، أدت إلى تدمير صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، كما أدت إلى تدمير زورق حربى أوكرانى، وأخرجت عن الخدمة منشأة إصلاح وتحديث للسفن التابعة للقوات الأوكرانية.

يشار إلى أن أوكرانيا، كانت قد أعلنت أمس السبت، أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسى على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التى توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرجى براتشوك فى بيان على مواقع التواصل الاجتماعى إن "روسيا هاجمت ميناء أوديسا البحرى بصواريخ كروز من طراز كاليبر".