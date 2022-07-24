زلزال عنيف يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، أن مركز الزلزال كان على بعد 65.8 كيلومتر شمال شرقى مقاطعة تايتونج بعمق بؤرى بلغ 29.6 كيلومتر، وفقا لمكتب الأرصاد المركزية.
وتستخدم تايوان مقياس شدة من واحد إلى سبعة، والذى يقيس درجة الشعور بالزلزال فى موقع معين.
ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع إصابات أو تدمير فى المنشآت.
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