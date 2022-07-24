مقتل شخصين فى إطلاق النار داخل جامعة الفلبين

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس شرطة كويزون سيتى ريموس، إنه تم القبض على المشتبه به وهو موجود بالفعل فى الحجز ويخضع للاستجواب.
وشهدت الفلبين منذ شهرين أيضًا حادث إطلاق نار ببلدة فى محافظة "إيلوكوس سور" عقب شجار وقع بسبب أنشطة مزعومة لشراء أصوات للانتخابات العامة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرون.
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