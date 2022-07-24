النمسا تدين الهجوم الصاروخى على ميناء أوديسا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج - فى تصريحات اليوم الأحد - "إن مثل هذه التكتيكات شائنة وتُظهر مزيدًا من التجاهل من جانب روسيا لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى".

يذكر أن هذا الهجوم وقع بعد ساعات من توصل الأطراف إلى اتفاق للسماح بصادرات الحبوب وحظر الهجمات على الموانئ.