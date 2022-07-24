العالم اليوم - قتلى في إطلاق نار بجامعة في الفلبين..وترجيح فرضية "الاغتيال"

انتم الان تتابعون خبر قتلى في إطلاق نار بجامعة في الفلبين..وترجيح فرضية "الاغتيال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 01:26 مساءً - شهدت جامعة "أتينيو دي مانيلا" في العاصمة الفلبينية، يوم الأحد، إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى.

وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون.

ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

واعتقلت السلطات الفلبينية مطلق النار المفترض، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت.

وأفادت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا، وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".

وعلّقت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها على الحادثة قائلة: "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة".

ونادرا ما تشهد الفلبين عمليات إطلاق نار في المدارس والجامعات رغم قواعدها المتساهلة في حيازة الأسلحة النارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لحادثة إطلاق النار، بينما أظهرت مقاطع أخرى اعتقال شخص مشتبه بارتكابه الجريمة.