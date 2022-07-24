العالم اليوم - تويتر تواجه ماسك بـ"الميزات".. خدمة جديدة لكل المستخدمين

انتم الان تتابعون خبر تويتر تواجه ماسك بـ"الميزات".. خدمة جديدة لكل المستخدمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 يوليو 2022 01:26 مساءً - أتاح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ميزة جديدة لجميع مستخدميه عبر الهواتف الذكية، تتمثل في إمكانية اقتطاع جزء معين من أية مناقشة صوتية، ومشاركتها عبر "Twitter Spaces".

وفي مارس الماضي، بدأت الشركة في اختبار الميزة الجديدة، التي تحمل اسم "Clips"، عبر إتاحتها لعدد محدود من المستخدمين، حيث كانت حكرا في البداية على مستضيفي المناقشات الصوتية، وليس المشاركين فيها، لكنها أصبحت الآن متاحة لجميع مستخدمي "تويتر".

وعن السر وراء إطلاق "تويتر" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إنها جاءت "لتسهل على المستخدمين الاستفادة من أهم الأجزاء في المناقشات الصوتية، دون الحاجة إلى الاستماع إلى تلك المناقشات بشكل كامل".

ويضيف الحارثي في حديثه لموقع "دوت الخليج": "تويتر حرص طوال الفترة الماضية على اختبار العديد من المزايا الجديدة، بالتزامن مع دخوله حربا قضائية مع إيلون ماسك، بعد إعلان انسحابه من صفقة الاستحواذ، وآخر تلك الميزات هي مشاركة أجزاء من المناقشات الصوتية مع عموم المستخدمين".

ووفقا لآخر مستجدات تلك الحرب القضائية، سجل "تويتر" انتصاره الأول على ماسك، من خلال كسب الجولة الأولى في النزاع القضائي، على خلفية إعلانه إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.

وقال قاضٍ في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية، إن هناك "سحابة من عدم اليقين بشأن صفقة تويتر"، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع، التي تقول إن التأخير "سيلحق أضرارا بأعماله".

وبالتزامن مع تلك الحرب المستمرة، يوضح خبير وسائل التواصل الاجتماعي لموقع "دوت الخليج"، أن "تويتر يسعى خلال تلك الأزمة إلى تحسين تجربة المستخدمين وتطوير أدائه، للتأكيد على قوة المنصة وقدرتها على النمو مستقبلا، ولتوسيع قاعدة مستخدميه البالغ عددهم 229 مليون مستخدم نشط شهريا، والذي يضمن لها تحقيق المزيد من الأرباح".

ففي نفس الإطار، قدّمت "تويتر" نهاية يونيو الماضي، ميزة "Twitter Notes"، تسمح للمستخدمين بإنشاء مقالات بأساليب تحرير نصوص متطورة، مع إمكانية تضمين الصور والفيديو.

كما أطلق "تويتر" مؤخرا ميزة جديدة تسمى "Circle"، تساعد مستخدميه في مشاركة التغريدات مع عدد معين من الأصدقاء.