فرنسا وبريطانيا تتبادلان اللوم بسبب بريكست واختناقات الموانئ

جدة - نرمين السيد - ألقت النقابات ومسؤولو الموانئ والسلطات الفرنسية باللائمة على "بريكست" بسبب ما يواجهه آلاف المسافرين من تأخير دام لساعات طويلة، أمس السبت، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ميناء دوفر البريطانى، المطل على بحر المانش.





بينما حملت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، فرنسا مسؤولية ذلك التأخير مباشرة، معللة الأمر بأن "السلطات الفرنسية لم تنشر عددًا كافيًا من الموظفين عند الحدود"، وهو ما نفاه المسؤولون على الحانب الآخر من بحر المانش فى فرنسا.

ما بعد البريكست

وحسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية"، فقد تسبب فرض عمليات التفتيش الحدودية، وطلب وثائق إضافية من مركبات الشحن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، ما وضع نهاية لحرية حركة الأفراد والسلع.

وفى تصريحات لشبكة "بى بى سى" البريطانية، وصف النائب الفرنسى بيار-هنرى دومون، الذى تشمل دائرته الانتخابية ميناء كاليه المطل على المانش، فوضى السفر بأنها إحدى "تداعيات بريكست"، قائلاً: "علينا القيام بمزيد من عمليات التفتيش مقارنة بالسابق"، مرجحًا أن يتكرر الأمر.

بينما على الجانب الآخر، ألقى الرئيس التنفيذى لميناء دوفر دوج بانستر، باللوم على نقص موظفى وكالة الحدود الفرنسية فى الاختناقات التى دفعت بعض المسافرين للانتظار 6 ساعات أو أكثر للحاق بعباراتهم، إلا أنه أقر بأن الوقت الذى تستغرقه معالجة عمليات عبور الحدود ازداد بفعل "بريكست"، مشددًا فى الوقت ذاته على أن الميناء سيتمكن من التعامل مع الطلب فى فترات الذروة.

استعادة السيطرة

وخلال عام 2016، كان رئيس الوزراء البريطانى المستقيل، بوريس جونسون، قد رفع شعاره "استعادة السيطرة" فى الحملة الداعمة لـ"بريكست"، الذى قاد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، من مسألة "استعادة السيطرة" على حدود بلاده شعارا لحملته الداعمة لـ "بريكست". فى حين كان وصول أعداد قياسية من المهاجرين القادمين من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة مسألة صعبة أمام جونسون.

وأشار رئيس مجلس مقاطعة كينت، روجر جاوغ، إلى أن حوالى 3 آلاف شاحنة كانت تنتظر الوصول إلى الميناء صباح اليوم الأحد، وأبلغت شركة كينت السائقين أن عليهم توقع "تأخيرات كبيرة".

نقاط تفتيش حدودية

كما أكدت لوسى مورتون، من اتحاد ISU، الذى يمثل موظفى الحدود والهجرة والجمارك، أن الاختناقات نتيجة لبريكست "يمكن توقعها منطقيًا"، لافتة إلى أنه يتعين على الركاب المرور عبر نقاط تفتيش حدودية بريطانية وفرنسية فى دوفر قبل الصعود على متن العبارات المتجهة إلى شمال فرنسا.

وأوضح رئيس الميناء، بانستر، أن حوالى 8500 سيارة غادرت الميناء، أول أمس الجمعة، متوقعًا أن هذا الرقم وصل إلى 10 آلاف أمس السبت. فيما اصطفت السيارات والشاحنات بانتظار دخول ميناء دوفر ليمتد الطابور على مسافة كيلومترات إلى الطريق السريع المؤدى إلى البلدة.

وأطلقت السلطات نظامًا لإدارة المرور على الطريق السريع "M20"، للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات المتجهة إلى دوفر، حيث شمل ذلك إغلاق أجزاء من الطريق السريع أمام المركبات التى لا تنقل البضائع، وتحويل مسار السيارات المتجهة إلى الميناء و"يوروتانل" إلى طرقات أخرى.