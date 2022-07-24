روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة بضم 3 جدد

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للحكومة الروسية، اليوم الأحد، بتوسيع قائمة الدول والأقاليم الأجنبية، التى ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا والشركات والمواطنين الروس، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة تشمل جزيرتى "جيرنزى" و"مان"، اللتين أيدتا العقوبات التى فرضتها المملكة المتحدة على روسيا والمواطنين والشركات الروسية.

وأضاف البيان أن القائمة تشمل أيضا جزر البهاما، التى فرضت حظراً على المعاملات مع البنك المركزى الروسى ووزارة المالية وعدد من مؤسسات الائتمان الروسية الأخرى.

ولفت البيان، إلى أن هذه القائمة جرت الموافقة عليها لتنفيذ مرسوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن "الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب".