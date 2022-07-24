جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس جدرى القرود، وذلك اتباعًا لسياسة الجهات الصحية بشأن الرصد والتقصى المبكر للمرض.





وحسبما نقلت قناة "الغد" الإخبارية، فقد أوصت وزارة الصحة الإماراتية أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، واتخاذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات. وطمأنت وزارة الصحة إلى أن الجهات الصحية بالإمارات تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصى وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحى لكافة الأوبئة والأمراض المعدية. كما دعت الصحة الإماراتية المواطنين إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، مع التأكيد على أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التى تصدر من الجهات الصحية الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.