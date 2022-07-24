التضخم يقفز فى أمريكا.. وتوقعات بحدوث ركود اقتصادى

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكده بنك "جيه بى مورجان"، إذ توقع حدوث ركود اقتصادى فى الولايات المتحدة بنسبة 75 % خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن تلك التوقعات تأتى فى ظل سلسة من قرارات رفع الفائدة فى الولايات المتحدة من أجل كبح التضخم المتفاقم والذى وصل لأعلى معدلاته فى أكثر من 4 عقود.

من جانبه، قال بوب ميشيل، الخبير المخضرم فى سوق السندات، وكبير مسؤولى الاستثمار فى "جيه بى مورجان" لإدارة الأصول، إن الفيدرالى الأمريكى سيواصل رفع الفائدة إلى مستوى يدور حول 3.5 % فى نهاية العام.

وكان مسؤولو السياسية النقدية فى أمريكا رفعوا أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس فى يونيو الماضي، وهى أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى ما بين 1.5 % إلى 1.75 %، واقترح رئيس الفيدرالى الأمريكى جيروم باول زيادة مماثلة فى يوليو.

وقبل أسبوعين، خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى إلى 2.3 % هذا العام مجددا، نزولا من 2.9 % أى أقل 0.6 %عن التقديرات السابق، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى لعام 2023 إلى 1.0 % من 1.75 % فى التقدير السابق.

وأوضح أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت فى الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.